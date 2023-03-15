Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
У соцмережі акторка опублікувала фотографію дитячого боді білого кольору з надписом “Coming soon”.
“Ми щасливі та схвильовані”, – підписала фото Ліндсі Лохан.
Акторку привітало багато відомих людей. Зокрема, Періс Хілтон, яка в січні стала мамою свого сина Фенікса Беррона Хілтона Реума, написала: “Вітаю, кохана! Дуже рада за тебе. Ласкаво просимо до клубу мам”.
Також свої привітання та побажання висловили актриси Елізабет Гілліс, Аманда Сейфрід і Белла Торн, а також італійський модельєр Донателла Версаче.
Нагадаємо, що влітку 2022 року Ліндсі Лохан вийшла заміж за арабського фінансиста Бадера Шаммаса.
Зазначимо, що Ліндсі Лохан стала відомою завдяки своїй ролі у фільмі “Пастка для батьків” 1998 року, де вона зіграла сестер-близнючок Геллі Паркер та Енні Джеймс.
Згодом вона знялася в багатьох популярних фільмах, зокрема у стрічці “Погані дівчиська”, “Чумова п’ятниця”, “Гербі: шалені перегони” та “Сповідь королеви підліткової драми”.
Також вона випустила кілька поппісень, з композицією 2004 року Rumors, яка поклала початок її музичній кар’єрі.
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