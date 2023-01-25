24 січня Американська кіноакадемія оголосила номінантів на здобуття премії "Оскар". До списку увійшла кінострічка, яка розповідає про дітей Донбасу - "Будинок зі скалок" в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Про це інформує Variety.

Зазначено, що кінострічка “Все завжди і водночас” – заплутана науково-фантастична пригодницька історія – стала рекордсменом за кількістю номінацій. Картина номінована одразу в 11 категоріях. З невеликим відривом ідуть “На західному фронті без змін” – епопея про Першу світову війну – та “Банші Інішерина” – похмуро-комічний погляд на дружбу, яка розгортається на тлі громадянської війни в Ірландії.

Нагородження відбудеться за 23 номінаціями, серед них:

Найкращий фільм:

“На Західному фронті без змін”;

“Аватар: Шлях води”;

“Банші Інішерина”;

“Елвіс”;

“Все завжди і водночас”;

“Фабельмани”;

“Тар”;

“Топ Ган: Меверік”;

“Трикутник смутку”;

“Жіночі плітки”.

Найкращий режисер:

Тодд Філд, “Тар”;

Рубен Естлунд, “Трикутник смутку”;

Мартін Макдонах, “Банші Інішерина”;

Ден Кван, Деніел Шайнерт, “Все завжди і водночас”;

Стівен Спілберг, “Фабельмани”.

Найкраща жіноча роль:

Кейт Бланшетт, “Тар”;

Ана де Армас, “Білявка”;

Андреа Райзборо, “Раді Леслі”;

Мішель Вільямс, “Фабельмани”;

Мішель Єо, “Все завжди і водночас”.

Найкраща чоловіча роль:

Остін Батлер, “Елвіс”;

Колін Фаррелл, “Банші Інішерина”;

Брендан Фрейзер, “Кит”;

Пол Мескаль, “Сонце моє”;

Білл Наї, “Жити”.

Повідомляється, що 95-та церемонія нагородження відбудеться 12 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.