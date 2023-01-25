Про це інформує Variety.
Зазначено, що кінострічка “Все завжди і водночас” – заплутана науково-фантастична пригодницька історія – стала рекордсменом за кількістю номінацій. Картина номінована одразу в 11 категоріях. З невеликим відривом ідуть “На західному фронті без змін” – епопея про Першу світову війну – та “Банші Інішерина” – похмуро-комічний погляд на дружбу, яка розгортається на тлі громадянської війни в Ірландії.
Нагородження відбудеться за 23 номінаціями, серед них:
Найкращий фільм:
- “На Західному фронті без змін”;
- “Аватар: Шлях води”;
- “Банші Інішерина”;
- “Елвіс”;
- “Все завжди і водночас”;
- “Фабельмани”;
- “Тар”;
- “Топ Ган: Меверік”;
- “Трикутник смутку”;
- “Жіночі плітки”.
Найкращий режисер:
- Тодд Філд, “Тар”;
- Рубен Естлунд, “Трикутник смутку”;
- Мартін Макдонах, “Банші Інішерина”;
- Ден Кван, Деніел Шайнерт, “Все завжди і водночас”;
- Стівен Спілберг, “Фабельмани”.
Найкраща жіноча роль:
- Кейт Бланшетт, “Тар”;
- Ана де Армас, “Білявка”;
- Андреа Райзборо, “Раді Леслі”;
- Мішель Вільямс, “Фабельмани”;
- Мішель Єо, “Все завжди і водночас”.
Найкраща чоловіча роль:
- Остін Батлер, “Елвіс”;
- Колін Фаррелл, “Банші Інішерина”;
- Брендан Фрейзер, “Кит”;
- Пол Мескаль, “Сонце моє”;
- Білл Наї, “Жити”.
Повідомляється, що 95-та церемонія нагородження відбудеться 12 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.
- Після відсутності на телебаченні у 2022 році церемонія вручення “Золотих глобусів” знову з‘явиться на екранах.