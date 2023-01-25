Про це інформує Variety.

Зазначено, що кінострічка “Все завжди і водночас” – заплутана науково-фантастична пригодницька історія – стала рекордсменом за кількістю номінацій. Картина номінована одразу в 11 категоріях. З невеликим відривом ідуть “На західному фронті без змін” – епопея про Першу світову війну –  та “Банші Інішерина” –  похмуро-комічний погляд на дружбу, яка розгортається на тлі громадянської війни в Ірландії.

Нагородження відбудеться за 23 номінаціями, серед них:

Найкращий фільм:

  • “На Західному фронті без змін”;
  • “Аватар: Шлях води”;
  • “Банші Інішерина”;
  • “Елвіс”;
  • “Все завжди і водночас”;
  • “Фабельмани”;
  • “Тар”;
  • “Топ Ган: Меверік”;
  • “Трикутник смутку”;
  • “Жіночі плітки”.

Найкращий режисер:

  • Тодд Філд, “Тар”;
  • Рубен Естлунд, “Трикутник смутку”;
  • Мартін Макдонах, “Банші Інішерина”;
  • Ден Кван, Деніел Шайнерт, “Все завжди і водночас”;
  • Стівен Спілберг, “Фабельмани”.

Найкраща жіноча роль:

  • Кейт Бланшетт, “Тар”;
  • Ана де Армас, “Білявка”;
  • Андреа Райзборо, “Раді Леслі”;
  • Мішель Вільямс, “Фабельмани”;
  • Мішель Єо, “Все завжди і водночас”.

Найкраща чоловіча роль:

  • Остін Батлер, “Елвіс”;
  • Колін Фаррелл, “Банші Інішерина”;
  • Брендан Фрейзер, “Кит”;
  • Пол Мескаль, “Сонце моє”;
  • Білл Наї, “Жити”.

Повідомляється, що 95-та церемонія нагородження відбудеться 12 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.