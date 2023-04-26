Американська модель OnlyFans Крістіна Ештен Гуркані померла у віці 34 років

Американська модель OnlyFans Крістіна Ештен Гуркані, більш відома як Ashten G, померла у віці 34 років. Причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.

Про це інформує Daily Mail.

Як повідомляється, блогерка здобула широку популярність своєю схожість на Кім Кардаш’ян, її навіть називали “двійником” зірки реаліті-шоу. Сумну новину повідомила родина Крістіни. За словами близьких, через декілька годин після операції у Гуркані стався гострий інфаркт міокарда.

“З глибоким сумом і розбитим серцем нам доводиться розділяти найбільш нищівну і раптову смерть нашої улюбленої дочки та сестри. Вона була наділена безліччю чудових якостей і завжди викликала посмішку у кожного співрозмовника”, – прокоментували близькі.

Нагадаємо, що у віці 25 років помер співак Мун Бін, учасник південнокорейського K-попгурту Astro. 19 квітня близько 20:10 вечора співака знайшов мертвим у власному будинку на півдні Сеула його менеджер. У поліції повідомили, що місцева влада вважає, що Мун Бін покінчив життя самогубством.