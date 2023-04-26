російсько-українська війна
22:33 На Херсонщині заборонили вихід і перебування плавзасобів на водних об‘єктах
22:33 Американська модель OnlyFans Крістіна Ештен Гуркані померла у віці 34 років
22:17 Південна Корея та США налаштовані на нову співпрацю для стримування ядерної загрози з боку КНДР
22:01 Росія висилає десять норвезьких дипломатів з посольства в Москві
21:55 ФБР спільно з американськими компаніями працюють над збором доказів воєнних злочинів РФ в Україні
21:27 Не міжнародне, а всеросійське свято: День доньки у квітні відзначають лише в РФ
21:07 Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових
21:03 Зеленський призначив Павла Рябікіна послом у Китаї
20:41 Вживання чаю та кави зменшує ризик передчасної смерті хворих на діабет – дослідження
19:49 Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
19:36 У найстаршої матері України вилучили 12-річну доньку – дитина заявила про фізичне та психологічне знущання
19:20 Boeing ліквідує свою дочірню компанію в Білорусі
19:04 Відновили прямий діалог – речник президента повідомив деталі розмови між главами України та Китаю
18:58 За напад на готель і вимагання 100 грн львів’янину загрожує до 15 років ув’язнення
18:42 Україна розпочинає будівництво системи захисту критичної інфраструктури – Держспецзв‘язку
18:11 Вибухи на військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму не порушують умов «зернової угоди» – ГУР
18:01 Проєкт «Книжки без кордонів» представлено вже в 37 країнах світу – Зеленська
17:48 У мережі виявили інтерпретацію пісні «Фортеця Бахмут» за участі держсекретарки МОЗ Солодкої
17:45 В Україні запустили кластер для розвитку оборонних технологій BRAVE1
17:39 Глава ПВК «Вагнер» Пригожин визнав «неминучість українського контрнаступу»
17:29 У Росії намагалися видалити з YouTube відеоколекцію про «секретні бункери» Москви – росЗМІ
17:24 Чехія запровадила санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила
17:10 «Erase the Nation»: у Берліні відбувся показ фільму про руйнування Росією культурної спадщини України
17:01 Критична інфраструктура Євросоюзу знаходиться під загрозою – Урсула фон дер Ляєн
16:39 У мережі з’явився трейлер українського фільму «Я і Фелікс»
16:33 Bloomberg: сумніви китайського посла в суверенітеті країн колишнього СРСР «підірвали» імідж Сі Цзіньпіня
16:22 НКРЕКП проведе позапланову перевірку «Укренерго» через зупинку експорту електроенергії до Словаччини
16:03 Говард Баффет передав дві спецмашини для українських саперів
15:59 Прем’єр-міністерка Італії назвала вкладання коштів в Україну далекоглядною інвестицією
15:58 Генсек ООН зустрінеться з держсекретарем США, щоб обговорити питання війни РФ в Україні та «зернової ініціативи»
15:55 Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» покажуть українською у США та Канаді

Американська модель OnlyFans Крістіна Ештен Гуркані померла у віці 34 років

Американська модель OnlyFans Крістіна Ештен Гуркані, більш відома як Ashten G, померла у віці 34 років. Причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.

Середа, 26 квітня 2023, 22:33
Підтримати

Фото: Daily Mail

Про це інформує Daily Mail.

Як повідомляється, блогерка здобула широку популярність своєю схожість на Кім Кардаш’ян, її навіть називали “двійником” зірки реаліті-шоу. Сумну новину повідомила родина Крістіни. За словами близьких, через декілька годин після операції у Гуркані стався гострий інфаркт міокарда.

“З глибоким сумом і розбитим серцем нам доводиться розділяти найбільш нищівну і раптову смерть нашої  улюбленої дочки та сестри. Вона була наділена безліччю чудових якостей і завжди викликала посмішку у кожного співрозмовника”, – прокоментували близькі.

Нагадаємо, що у віці 25 років помер співак Мун Бін, учасник південнокорейського K-попгурту Astro. 19 квітня близько 20:10 вечора співака знайшов мертвим у власному будинку на півдні Сеула його менеджер. У поліції повідомили, що місцева влада вважає, що Мун Бін покінчив життя самогубством.

Теги: Ashten G, OnlyFans, американська модель, блогерка, загибель, Крістіна Ештен Гуркані, пластична операція, смерть, инфаркт

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook