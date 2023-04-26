Американська модель OnlyFans Крістіна Ештен Гуркані померла у віці 34 років

Про це інформує Daily Mail.
Як повідомляється, блогерка здобула широку популярність своєю схожість на Кім Кардаш’ян, її навіть називали “двійником” зірки реаліті-шоу. Сумну новину повідомила родина Крістіни. За словами близьких, через декілька годин після операції у Гуркані стався гострий інфаркт міокарда.
“З глибоким сумом і розбитим серцем нам доводиться розділяти найбільш нищівну і раптову смерть нашої улюбленої дочки та сестри. Вона була наділена безліччю чудових якостей і завжди викликала посмішку у кожного співрозмовника”, – прокоментували близькі.
Нагадаємо, що у віці 25 років помер співак Мун Бін, учасник південнокорейського K-попгурту Astro. 19 квітня близько 20:10 вечора співака знайшов мертвим у власному будинку на півдні Сеула його менеджер. У поліції повідомили, що місцева влада вважає, що Мун Бін покінчив життя самогубством.
- 20 березня помер британський актор Пол Грант, відомий ролями у фільмах “Зоряні війни” і “Гаррі Поттер”. На момент смерті йому було помер 56 років.
- 4 березня помер відомий американський актор Том Сайзмор, який став відомим завдяки своїм ролям у фільмах “Врятувати рядового Раяна” та “Чорний яструб”. Йому був 61 рік.
- Японський письменник і Нобелівський лауреат Кензабуро Ое помер у віці 88 років. Його смерть настала 3 березня через старість.