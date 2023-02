Про це сповіщає AP.

Композитор Берт Бакарак помер 8 лютого у своєму будинку у Лос-Анджелесі. Смерть настала через природні причини.

Його пісні виконували Діонн Ворвік, Арета Франклін, Дасті Спрингфілд, Том Джонс, Елвіс Преслі, Френк Сінатра та інші. За 70 років творчої кар’єри він став одним із найпопулярніших композиторів світу.

Зазначено, що Берт Бакарак прославився на весь світ ще у 1950-ті роки, коли акомпанував та гастролював разом із Марлен Дітріх. У 1957 році він познайомився з поетом та автором пісень Хелом Девідом. Саме з ним вони протягом двох десятиліть написали більшість хітів. Однією з перших відомих робіт стала пісня “Magic Moments”, яку виконував Перрі Комо.

Берт Бакарак є володарем трьох премій “Оскар” за саундтреки до фільму “Буч Кессиді та Санденс Кід” (1972) та “Артур” (1980). Загалом Бакарак написав музику до 44 фільмів, серед котрих – “Казино рояль”, “Остін Пауерс: шпигун, який мене спокусив” та “Весілля найкращого друга”. Також композитор є володарем шести премій “Греммі” та 21 номінації на “Греммі”.

3 найвідоміші хіти Бека Бакарака

Raindrops keep fallin’ on my head – BJ Thomas

What do you get when you fall in love – Dionne Warwick

I say a little prayer – Aretha Franklin