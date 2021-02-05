Американський рестлер Гебріел Аллан Тафт став трансгердерною жінкою, – фото

42-річний професійний рестлер Гебріел Аллан Тафт, більш відомий під псевдонімом Тайлер Рекс, офіційно заявив, що він - трансгендерна жінка.

Про це колишній фаворит WWE заявив у своєму Instagram.

Колишній рестлер заявив, що тепер його звуть Габбі Тафт.

“Я більше не боюся. Тепер я можу з упевненістю сказати, що люблю себе такою, якою я є. Попередні вісім місяців були одними з найбільш похмурих за все моє життя. Емоційні потрясіння, пов’язані з тим, що я трансгендер, кілька разів майже добивали мене”, – написав Тафт.

Він також подякував своїй дружині та друзям за те, що підтримали його рішення та залишаються поруч у важкий період життя.

“Ваша підтримка на цьому шляху означає більше, ніж ви можете уявити. Я не чекаю, що всі погодяться або зрозуміють. Не мені змінювати ваші переконання. Просто знайте, що зовнішня оболонка може змінитися, але душа залишиться колишньою”, – підкреслив Тафт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)



Нагадаємо, що Гебріел Аллан Тафт побудував успішну кар’єру рестлера. Він був володарем титулів Florida Tag Team Championship. У 2012 році спортсмен заявив про закінчення кар’єри, оскільки хот більше часу присвятити сім’ї.

У 2002 році спортсмен одружився із Прісциллою Тафт. Пара виховує 9-річну доньку Мію. Дружина підтримала зміну статі чоловіка. Наразі обоє звикають до жіночого тіла Тафт.