Андреа Бочеллі дає концерт в порожньому Міланському соборі: трансляція

Сьогодні, на католицький Великдень, в порожньому Міланському соборі виступає знаменитий тенор Андреа Бочеллі.

Онлайн трансляція концерту проходить на YouTube-каналі Бочеллі.

Концерт отримав назву “Бочеллі: Музика надії”. Акомпанує співакові органіст собору Емануеле Віанелло. У списку творів значаться Ave Maria Шуберта і Sancta Maria Масканьї.

Концерт проходить 12 квітня в 19-00 за італійським часом, це 20-00 за київським.