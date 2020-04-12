Андреа Бочеллі дає концерт в порожньому Міланському соборі: трансляція

Онлайн трансляція концерту проходить на YouTube-каналі Бочеллі.
Концерт отримав назву “Бочеллі: Музика надії”. Акомпанує співакові органіст собору Емануеле Віанелло. У списку творів значаться Ave Maria Шуберта і Sancta Maria Масканьї.
Концерт проходить 12 квітня в 19-00 за італійським часом, це 20-00 за київським.
Бочеллі – італійський співак, виконавець класичної і популярної музики. Його також вважають популяризатором оперної музики.
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