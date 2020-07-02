Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Ми ж усі, сподіваюсь, розуміємо, що екс-президента судять за протидію Москві… “, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 липня Печерський районний суд Києва відклав розгляд запобіжного заходу п’ятому президентові Петру Порошенку.
10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР. За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.
У зв’язку з цим Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.
Згодом експрем’єр та глава МЗС Швеції, один з авторів програми “Східного партнерства” Карл Більдт заявив, що Європейський союз буде змушений вжити заходів у разі політично мотивованого переслідування експрезидента України Петра Порошенка.
- Раніше прессекретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в четвер, 18 червня, прийде до Печерського суду. Похорон Олексія Порошенка перенесено на п’ятницю, 19 червня.
- Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський суд перенести засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку в зв’язку зі смертю його батька.