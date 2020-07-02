Український музикант, вокаліст і автор текстів групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк заявив, що п'ятого президента України, лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка судять за протидію Москві.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Ми ж усі, сподіваюсь, розуміємо, що екс-президента судять за протидію Москві… “, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 липня Печерський районний суд Києва відклав розгляд запобіжного заходу п’ятому президентові Петру Порошенку.

10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР. За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.

У зв’язку з цим Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.

Згодом експрем’єр та глава МЗС Швеції, один з авторів програми “Східного партнерства” Карл Більдт заявив, що Європейський союз буде змушений вжити заходів у разі політично мотивованого переслідування експрезидента України Петра Порошенка.