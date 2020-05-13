Український футболіст Андрій Шевченко увійшов до рейтингу кращих нападаючих в історії футбольної Ліги чемпіонів по співвідношенню кількості проведених зустрічей і забитих м'ячів.

Рейтинг склав портал GiveMeSport.

Зокрема, Шевченко посів 12 місце серед топ-25 рейтингу. У 100 матчах він забив 48 м’ячів (середній показник – 0,48 голи за гру).

Перше місце в рейтингу зайняв капітан “Барселони” Ліонель Мессі, який забив 114 голів у 141 матчі (0,81).

На другому місці опинився екснападник “Манчестер Юнайтед” і мадридського “Реала” Руд ван Ністелрой (0,77).

Третє місце дісталося форварду туринського “Ювентусу” Кріштіану Роналду (0,76).

Топ-25 рейтингу:

1. Ліонель Мессі – 114 голів/141 матч (0,81 гола за гру);

2. Руд ван Ністелрой – 56/73 (0,77);

3. Кріштіану Роналду – 128/169 (0,76);

4. Роберт Левандовскі – 64/86 (0,74);

5. Неймар – 35/57 (0,61);

6. Філіппо Індзагі – 46/81 (0,57);

7. Едінсон Кавані – 35/62 (0,56);

8. Серхіо Агуеро – 39/71 (0,55);

9. Карім Бензема – 64/119 (0,54);

10. Рауль – 71/142 (0,5);

11. Давид Трезеге – 29/58 (0,5);

12. Андрій Шевченко – 48/100 (0,48);

13. Дідьє Дрогба – 44/92 (0,48);

14. Рой Макай – 29/61 (0,48);

15. Алессандро дель П’єро – 44/89 (0,47);

16. Тьєррі Анрі – 50/112 (0,45);

17. Патрік Клюйверт – 29/71 (0,41);

18. Златан Ібрагімович – 48/120 (0,40);

19. Томас Мюллер – 44/111 (0,4);

20. Самюель Ето’о – 30/78 (0,38);

21. Фернандо Морієнтес – 33/93 (0,35);

22. Уейн Руні – 30/85 (0,35);

23. Кака – 30/86 (0,35);

24. Арьєн Роббен – 31/110 (0,28);

25. Райан Гіггз – 28/145 (0,19).