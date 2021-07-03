Про це повідомляє Page Six.

Зірки спеціально прийшли в заклад і залишили його окремо. Для виходу Джолі обрала довге чорне плаття і світлий тренч, а The Weeknd був одягнений в чорну футболку, джинси і джинсову куртку.

Хоча можливо, що мати шістьох дітей і канадський співак провели разом романтичний вечір, пара також могла зустрітися з ділових причин і не більше того, оскільки співак, сподівається продовжити свою кар’єру в Голлівуді.

“Вони явно не намагаються приховати (побачення за вечерею, – ред.). Він зараз зосереджений на тому, щоб потрапити в кінобізнес. У нього є новий серіал HBO, в якому він грає головну роль”, – розповіло джерело видання.