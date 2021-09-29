Голлівудська акторка Анджеліна Джолі і канадський співак The Weeknd (справжнє ім'я - Абель Тесфайе) знову були помічені разом, чим підігріли чутки про свої стосунки.

Про це пише американський журнал People.

Про можливий роман Джолі і The Weeknd вперше заговорили ще влітку. Пару періодично помічали то на концертах, то в ресторанах. Днями разом зірок знову бачили папараці.

У суботу акторка і співак провели 2,5 години в закритому залі італійського ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці.

Хоча Джолі прибула до ресторану окремо, виходила звідти вона з The Weekend. Згодом пара сіла в один автомобіль і поїхала.

Що насправді пов’язує пару, невідомо, але Джолі і The Weeknd в даний час ні над чим не працюють разом, хоча у них в роботі безліч окремих проєктів.

Нагадаємо, на початку липня Джолі повечеряла з The Weeknd у Лос-Анджелесі. Зірки навмисно прийшли до закладу і залишили його окремо.

Тоді повідомлялось, що пара могла зустрітися з ділових причин і не більше, оскільки співак сподівається продовжити свою кар’єру в Голлівуді.