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Анджеліна Джолі і The Weeknd знову провели вечір в одному місці

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі і репер The Weeknd (справжнє ім'я музиканта - Абель Тесфайе) знову провели вечір в одному місці.

Вівторок, 13 липня 2021, 12:50

Про це повідомляє Just Jared.

Зокрема, актриса і музикант були помічені на камерному концерті канадського музиканта Мустафи в Лос-Анджелесі. Однак їх сфотографували не разом, а в одному місці.

Зазначається, що Джолі відвідала захід не сама, компанію їй склали її дочки – 16-річна Захара і 15-річна Шайло.

Це цілком може бути збігом, але багато хто задається питанням, сигналізує це про те, що пара дружить або, можливо, навіть має романтичні відносини.

Нагадаємо, на початку липня Джолі повечеряла з The Weeknd у Лос-Анджелесі. Зірки навмисно прийшли до закладу і залишили його окремо.

Тоді повідомлялось, що пара могла зустрітися з ділових причин і не більше, оскільки співак сподівається продовжити свою кар’єру в Голлівуді.

Теги: The Weeknd, Анджеліна Джолі

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