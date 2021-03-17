Голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі досі не можуть владнати питання опіки над шістьма спільними дітьми. Цього разу акторка заявила, що має докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка.

Про це повідомляє видання ET.

У нових судових документах Джолі стверджує, що готова надати докази того, що Пітт скоював домашнє насильство, перебуваючи у шлюбі з нею. Ба більше, акторка планує надати покази очевидців, які підтверджують, що вона стала жертвою домашнього насилля. Про які саме інциденти йдеться, наразі невідомо.

“Це лише черговий випадок, коли Анджеліна змінює покази, коли їй це підходить. Окрім одного звинувачення, висунутого у 2016 році, яке було розслідуване та відхилене, ніколи не було жодних інших записів, звітів поліції та навіть звинувачень”, – розповідає джерело, знайоме з цією справою.

Наразі сама Джолі не коментує ситуацію.

Анджеліна Джолі й Бред Пітт одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016- го, Джолі подала на розлучення. У пари шестеро спільних дітей – Меддок (19), Пакс (17), Захара (16) , Шайло (14), а також близнюки Нокс та Вів’єн (12).