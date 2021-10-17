Голлівудська акторка Анджеліна Джолі заявила, що дуже радіє виходу своєї нової книги "Знай свої права і вимагай їх: керівництво для молоді".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У суботу Джолі відзначила випуск книги, в якій детально розглядаються права дитини та знання, необхідні молодим людям для захисту цих прав.

“Коли у дітей і молоді є свобода вибору, сила і знання, щоб висловитися, вони можуть змінити життя як своє, так і дорослих, допомагаючи побудувати більш рівноправне суспільство. Наша нова книга була написана у співпраці з молодими активістами з усього світу. І призначена вона для молоді, що бореться за свої права”, – підписала актриса в Instagram.

Анджеліна Джолі давно виступає за права людини, особливо жінок і дітей. Свою діяльність у цьому напрямку вона почала 2000-х роках, працюючи над такими проблемами, як імміграція, здоров’я й освіта для молоді.

У своєму повідомленні Джолі додала, що її “так надихають молоді люди з усього світу”, які регулярно борються за права людини “на передовій”.