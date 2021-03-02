Актриса Анджеліна Джолі продала картину колишнього прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля "Мінарет мечеті Аль-Кутубія" зі своєї колекції за рекордні 11,5 мільйона доларів.

Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Christie’s в Лондоні, де проходив аукціон. Детальніше пише CNN.

Черчілль написав цю картину під час Другої світової війни. На ній зображена мечеть XII століття на тлі Атлаських гір на заході сонця в Марракеші (Марокко).

“Черчілль вперше відвідав Марокко в 1935 році, де він закохався в тутешнє світло. Він відчував, що його картини із зображенням цієї країни були серед його найкращих”, – сказав Нік Орчард, глава відділу сучасного британського мистецтва Christie’s.

Стартова ціна картину на аукціоні була 3,5 мільйона доларів, під час торгів суму збільшилася до 11,5 мільйона.

Попередній рекорд роботи Черчилля на лондонському аукціоні Sotheby’s в 2014 році становив 1,7 мільйона фунтів стерлінгів (2,7 мільйона доларів).

Як повідомляє CNN, актор Бред Пітт купив картину Черчилля в подарунок Джолі в 2011 році. У 2016 році пара розлучилася після двох років шлюбу.

“Мінарет мечеті Аль-Кутубія” – єдина картина, написана Черчиллем між 1939 і 1945 роками під час Другої світової війни.

У січні 1943 року, після спільного відвідування конференції в Касабланці в Марокко з метою вироблення стратегії проти нацистської Німеччини, Черчилль переконав Рузвельта приєднатися до нього в сусідньому Марракеші і спостерігати, як сонце сідає за Атлаські гори. Їхнє коротке спільне перебування було увічнено картиною, яку Черчілль створив наступного дня після від’їзду Рузвельта і пізніше подарував йому. Після конференції два лідера зажадали “беззаперечної капітуляції” від Німеччини, Італії та Японії – історичну заяву, яка мала вплив на результат війни.

Черчілль почав малювати вже в зрілому віці, приблизно в 40 років, після невдалої морської атаки під час Першої світової війни, яка коштувала йому титулу Першого лорда Адміралтейства. Тим не менш, він був плідним художником і написав за своє життя понад 500 робіт.