Голлівудська актриса Анджеліна Джолі разом зі своїми дітьми поїхала на відпочинок до Парижа (Франція), де її помітили папараці.

Видання Page Six опублікувало отримані світлини.

В четвер, 22 липня, Джолі помітили на вулицях Парижа в компанії дітей. Зокрема, вона вечеряла з чотирма дітьми в ресторані La Girafe. Папараці помітили разом з актрисою 17-річного Пакса, 15-річну Шайло, 16-річну Захару та 13-річного Нокса.

Попри теплу погоду в Парижі, 46-річна Джолі намагалась залишитись непоміченою, надягнувши темний плащ. Але, при цьому, діти обрали одяг яскравих відтінків.

Родину в повному складі вдалося сфотографувати, коли вони відвідали Єлисейські поля. Зокрема, вони зайшли до магазину парфумів Guerlain, де придбали дещо.

На жодній з прогулянок папараці не бачили двох дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – 19-річного Меддокса та 13-річну Вів’єн.

У травні суддя Аудеркірк виніс попередню постанову, якою надав Бреду Пітту спільну із Джолі опіку над їхніми п’ятьма неповнолітніми дітьми.

Рішення про опіку ще має бути ратифіковано і підтверджено: слухання справи призначено на 9 липня.

Анжеліна Джолі та Бред Пітт були однією з найвідоміших пар Голлівуду протягом 12 років. Вони познайомилися на зніманні фільму “Містер і місіс Сміт”, який вийшов на екрани у 2005 році.

Актори офіційно одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016-го, Джолі подала на розлучення, назвавши причиною “непримиренні розбіжності”.

Відтоді актори втягнуті в судову боротьбу за опіку над дітьми.