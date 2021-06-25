Голлівудська актриса Анжеліна Джолі стверджує, що зіткнулася з проблемою расизму в медичній системі, коли займалася лікуванням прийомної дочки Захари.

Про це вона розповіла під час інтерв’ю зі студентом-медиком Мелоуном Муквенде для Time.

Муквенде розповів Джолі, що дані, які використовують при навчанні медиків, засновані, в більшості випадків, на ситуаціях білих пацієнтів. На його думку, це може призвести до “неправильного діагнозу, страждань і навіть смерті”. Муквенде сказав, що це і є проявом расизму в медичній системі.

Джолі погодилась з 21-річним студентом і розповіла про власний досвід. За її словами, що таке расизм в медицині вона дізналася, коли її дітям потрібне було лікування.

“Я маю дітей різного походження (расового) і я знаю, що коли у всіх них з’явилися висипання, вони виглядали абсолютно по-різному, в залежності від кольору їх шкіри. Але щоразу, коли я переглядала медичні картки, лікарі постійно орієнтувалися на характер висипань для білої шкіри”, – сказала Джолі.

Також вона поділилася історією про те, як довелося зробити операцію її прийомній темношкірій дочці Захарі.

“Нещодавно моя дочка Захара, яку я вдочерила з Ефіопії, перенесла операцію… Після цього медсестра порадила мені зателефонувати мені, якщо її шкіра стане рожевого відтінку”, – поділилася актриса.