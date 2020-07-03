Фото з їх прогулянки опублікували в Instagram.
Папарацці помітили актрису в районі Лос-Феліс, де розташований її будинок.
Приводом для походу в магазин стала необхідність купити щось для домашніх улюбленців.
Вийшовши з машини, вони вдягнули захисні маски та рукавички.
Варто зазначити, що 11-річна Вів’єн – молодша дочка Джолі і актора Бреда Пітта.
Джолі була в білій сукні Dior, нюдових балетках Chloe і з сумочкою 30 Montaigne.
- Раніше американська актриса і спецпосланець ООН Анджеліна Джолі відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де під час виступу закликала Альянс допомогти в боротьбі з насильством проти жінок в охоплених збройними конфліктами регіонах.