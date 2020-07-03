Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в компанії дочки Вів'єн сходила на шопінг в центрі Лос-Анджелеса.

Фото з їх прогулянки опублікували в Instagram.

Папарацці помітили актрису в районі Лос-Феліс, де розташований її будинок.

Приводом для походу в магазин стала необхідність купити щось для домашніх улюбленців.

Вийшовши з машини, вони вдягнули захисні маски та рукавички.

Варто зазначити, що 11-річна Вів’єн – молодша дочка Джолі і актора Бреда Пітта.

Джолі була в білій сукні Dior, нюдових балетках Chloe і з сумочкою 30 Montaigne.