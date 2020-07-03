Фото з їх прогулянки опублікували в Instagram.

Папарацці помітили актрису в районі Лос-Феліс, де розташований її будинок.

Приводом для походу в магазин стала необхідність купити щось для домашніх улюбленців.

Вийшовши з машини, вони вдягнули захисні маски та рукавички.

 

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More photos of Angelina and her daughter Vivienne shopping yesterday in LA. Angelina is wearing a Dior 30 Montaigne bag and Chloe Lauren scalloped ballet flats.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajoliecenter)

Варто зазначити, що 11-річна Вів’єн – молодша дочка Джолі і актора Бреда Пітта.

Джолі була в білій сукні Dior, нюдових балетках Chloe і з сумочкою 30 Montaigne.

  • Раніше американська актриса і спецпосланець ООН Анджеліна Джолі відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де під час виступу закликала Альянс допомогти в боротьбі з насильством проти жінок в охоплених збройними конфліктами регіонах.