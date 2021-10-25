Голлівудська акторка Анджеліна Джолі з’явилася на червоній доріжці Римського кінофестивалю у компанії доньок. Її супроводжували Захара та Шайло.

Про це американське видання Just Jared.

Зазначається, що доньки підтримали Джолі під час прем’єри стрічки “Вічні”, яка відбулася в межах кінофестивалю 24 жовтня.

“Вічні” (The Eternals) – це американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Marvel Comics про однойменну команду. Режисеркою фільму стала Хлоя Чжао, а сценаристами Метью і Раян Фірпо.

Фільмування почалися в липні 2019 у студії Pinewood, у Лондоні та Оксфорді в Англії та Канарських островах. Бюджет стрічки склав 200 млн доларів.