Про це американське видання Just Jared.
Зазначається, що доньки підтримали Джолі під час прем’єри стрічки “Вічні”, яка відбулася в межах кінофестивалю 24 жовтня.
“Вічні” (The Eternals) – це американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Marvel Comics про однойменну команду. Режисеркою фільму стала Хлоя Чжао, а сценаристами Метью і Раян Фірпо.
Фільмування почалися в липні 2019 у студії Pinewood, у Лондоні та Оксфорді в Англії та Канарських островах. Бюджет стрічки склав 200 млн доларів.
- Раніше голлівудська акторка Анджеліна Джолі заявила, що дуже радіє виходу своєї нової книги “Знай свої права і вимагай їх: керівництво для молоді”.