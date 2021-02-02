Про це повідомляє АР.

За оцінками аукціонного будинку, картина “Вежа мечеті Кутубії” може бути продана за 3,4 млн доларів.

Пейзаж став єдиною картиною, яку Черчілль завершив за часів Другої світової війни з 1939 по 1945 рік.

Він написав її після конференції в Касабланці в січні 1943 року, на якій Черчілль і Рузвельт планували розгром нацистської Німеччини. Після конференції два лідери відвідали Марракеш, щоб Черчілль зміг показати Рузвельту красу міста.

“Рузвельт був вражений видом і подумав, що це неймовірно”, -зазначив голова відділу сучасного британського мистецтва Нік Орчард.

Він також додав, що після цього Черчілль зобразив цей вид на “картині, що викликає спогади” і подарував її Рузвельту на згадку про поїздку.

Черчілль почав займатися живописом у 40 років і за своє життя написав близько 500 картин.

Після смерті Рузвельта в 1945 році, картина “Вежа мечеті Кутубії” була продана його сином і змінила кілька господарів, перш ніж її придбали Бред Пітт і Анджеліна Джолі в 2011 році.

Пара розлучилася в 2016 році, після чого послідували довгі роки шлюборозлучного процесу і розділу майна, в тому числі великої колекції творів мистецтва.