Голлівудська акторка Анджеліна Джолі заявила, що її ексчоловік Бред Пітт співпрацював з продюсером Гарві Вайнштейном, хоча знав про домагання щодо неї з його боку.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню The Guardian.

Як відомо, вперше про домагання з боку Вайнштейна Джолі заявила у 2017 році. Тоді вона надіслала листа до New York Times. У ньому вона написала:

“У мене був поганий досвід з Гарві Вайнштейн в юності, і в результаті я вирішила ніколи більше не працювати з ним і попереджати інших, коли вони збираються це зробити. Така поведінка стосовно жінок в будь-якій сфері, в будь-якій країні неприпустима”.

У своєму інтерв’ю The Guardian зірка більш детально розповіла про ситуацію, яка сталася у 1998 році, коли вона працювала з Вайнштейном над фільмом “Граючи серцем”.

За її словами, Вайнштейн спробував напасти на неї, коли вони залишилися наодинці, але актрисі вдалося втекти. Пізніше через цей інцидент Джолі навіть відмовилася від фільму “Авіатор”, над яким також працював Вайнштейн.

Крім того, акторка повідомила, що розповіла про цей інцидент Бреду Пітту, однак не отримала необхідної підтримки. Джолі заявила, що Пітт все одно продовжував співпрацювати з Вайнштейном.

Зокрема, акторка заявила, що Пітт та Вайнштейн опосередковано працювали над фільмом “Безславні виродки”. У 2012 році він також почав працювати з продюсером над стрічкою “Пограбування казино”. Джолі каже, що була проти цього.

“Я боролася з цим. Звичайно, це боляче”, – каже Джолі.

Вона додала, що свідомо відмовлялася рекламувати фільм й долучатися до його створення. Також акторка не відвідувала рекламні заходи з Бредом.

Водночас джерела, близькі до Бреда Пітта, повідомили TMZ, що він не співпрацював з Вайнштейном, але їх опосередковано об’єднували деякі проєкти.

Вайнштейн через свого помічника також прокоментував звинувачення Джолі.

“Мені дуже зрозуміло, що це для збільшення продажів книги Анджеліни. Ніколи не було нападу і ніколи не було спроби нападу. Це нахабно неправдивий і публічний розголос. Ви Анджеліна Джолі, кожен чоловік і жінка у світі, я впевнений, проявляє до вас інтерес. Чи весь світ домагається вас?”, – передав слова Вайнштейна його помічник.

Нагадаємо, що Джолі — співавторка книги “Знай свої права та вимагай їх: гайд для молоді”. Інші співавтори — адвокат, який займається захистом прав дітей Джеральдін Ван Бюрен та організація Amnesty International. Це книга про свободу та рівність в суспільстві. Під час промо-туру акторка й розповіла про власний досвід та переживання через дітей у цьому аспекті.