Джерело: Анджеліна Джолі/Instagram.

“Сьогодні я починаю щось нове — колектив, де кожен може творити… Atelier Jolie — це місце, де творчі люди можуть співпрацювати з різноманітними кравцями-експертами, майстрами та ремісниками з усього світу. Заснування Atelier Jolie пов’язано з моєю вдячністю та глибокою повагою до багатьох кравців і майстрів, з якими я працювала протягом багатьох років, бажанням використовувати високоякісний вінтажний матеріал і залишки тканин, а також бути частиною руху, що культивує самовираження”, – пояснила Анджеліна Джолі.

Для створення нового одягу будуть використовуватися лише залишки матеріалу, якісний вінтажний матеріал та одяг, який після купівлі ні разу не одягався (dead stock). Відтак, кожен охочий зможе відремонтувати або переробити предмети зі своєї шафи, які хоче відновити, “покращуючи форму, вдихаючи нове життя в те, що можна було викинути, і створюючи якісний реліквійний одяг з особистим значенням”.

За словами акторки, до команди, яка буде працювати в Atelier Jolie увійдуть майстри різних національностей та соціально-економічного походження, у тому числі переселенці та люди з інших “недооцінених груп”.

“Ми сподіваємося створити спільноту творчості та натхнення, незалежно від соціально-економічного походження. Ми будемо показувати людей, які беруть участь у кожному творінні. Ми зберемо різноманітну команду, в тому числі для навчання для переселенців та інших талановитих, недооцінених груп, з гідними посадами, заснованими на навичках. Працюючи з ремісниками та творцями з усього світу, ми сподіваємось допомогти поділитися багатством їхньої культурної спадщини та підтримати розвиток їхнього власного бізнесу”, – розповіла американська акторка.