Голлівудська акторка і пані посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завела сторінку в соціальній мережі Instagram і опублікувала свій перший пост.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, в першому пості зірка опублікувала лист афганської дівчинки-підлітка, яка розповідає про те, як змінилося її життя з приходом до влади талібів.

Вона зазначила, що місцеві жителі тепер живуть у страху і почуваються знову безправними.

“Зараз народ Афганістану втрачає можливість спілкуватися в соцмережах і вільно самовиражатися. Я приєдналася до Instagram, щоб поділитися їх історіями та голосами тих, хто бореться за свої базові людські права по всьому світу”, – заявила Джолі.

Вона також пообіцяла, що не залишиться байдужою до долі афганців і “продовжуватиме шукати способи допомогти” ім.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.