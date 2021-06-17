Про це повідомляють видання Page Six та Vanity Fair.
На передпліччі акторки помітили нове татуювання. Це сталося під час її поїздки до Нью-Йорку, де вона, зокрема, проводила час у квартирі першого чоловіка, актора Джонні Лі Міллера.
Нове татуювання — це напис тонким почерком “Eppur si muove” (іт. “І всі ж це рухається”). Ці слова приписують астроному Галілео Галілею, якого церква змушувала відмовитися від свого твердження про те, що Земля обертається навколо Сонця. Фраза є символом непокори та перемоги правди.
Примітно, що таке татуювання з’явилося на тілі Джолі після того, як вона судилася з колишнім чоловіком, Бредом Піттом.
- Нагадаємо, що голлівудські актори тривалий час не могли владнати питання опіки над шістьма спільними дітьми. Цього разу акторка заявила, що має докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка.
- Старший син голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 19-річний Меддокс, дав свідчення в суді проти свого батька.
- 27 травня Бред Пітт домігся в суді спільної з колишньою дружиною Анджеліною Джолі опіки над їхніми дітьми.