Голівудську акторку Анджеліну Джолі помітили із новим символічним татуюванням після завершення судового процесу щодо опіки над дітьми з її колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Про це повідомляють видання Page Six та Vanity Fair.

На передпліччі акторки помітили нове татуювання. Це сталося під час її поїздки до Нью-Йорку, де вона, зокрема, проводила час у квартирі першого чоловіка, актора Джонні Лі Міллера.

Нове татуювання — це напис тонким почерком “Eppur si muove” (іт. “І всі ж це рухається”). Ці слова приписують астроному Галілео Галілею, якого церква змушувала відмовитися від свого твердження про те, що Земля обертається навколо Сонця. Фраза є символом непокори та перемоги правди.

Примітно, що таке татуювання з’явилося на тілі Джолі після того, як вона судилася з колишнім чоловіком, Бредом Піттом.