Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Так, у Ромі та її коханого Лоренса ван Ліувена народилася дочка. Дівчинку назвали Мінт.

“Мінт ван Ліувен. Я відчуваю себе так благословенно, що нарешті тримаю тебе в руках. Ми так любимо тебе!” – написала Стрейд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd)

Як повідомляє PEOPLE, Ромі оголосила, що чекає свого первістка в травні, повідомивши про це в соціальних мережах і в емоційному відео на YouTube.

“У нас буде дитина”, – почала свою промову “ангел” Victoria’s Secret, а потім додала, що два роки тому їй “поставили діагноз [синдром полікістозних яєчників]”, після того як у неї не було менструації протягом 7 років.

“Я була спустошена, тому що бути мамою і створити сім’ю з Лоренсом – моя найбільша мрія”, – зазначила модель.