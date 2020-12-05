Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Так, у Ромі та її коханого Лоренса ван Ліувена народилася дочка. Дівчинку назвали Мінт.
“Мінт ван Ліувен. Я відчуваю себе так благословенно, що нарешті тримаю тебе в руках. Ми так любимо тебе!” – написала Стрейд.
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Як повідомляє PEOPLE, Ромі оголосила, що чекає свого первістка в травні, повідомивши про це в соціальних мережах і в емоційному відео на YouTube.
“У нас буде дитина”, – почала свою промову “ангел” Victoria’s Secret, а потім додала, що два роки тому їй “поставили діагноз [синдром полікістозних яєчників]”, після того як у неї не було менструації протягом 7 років.
“Я була спустошена, тому що бути мамою і створити сім’ю з Лоренсом – моя найбільша мрія”, – зазначила модель.
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