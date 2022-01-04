Співачка Ані Лорак, яка протягом останніх років проживала у Росії та не виступала публічно на українській сцені, дасть концерти в українських містах.

Про це співачка розповіла в інтерв’ю виданню “КП Україна”.

Вже у травні 2022 року Ані Лорак дасть концерти у Харкові (20 травня), Запоріжжі (22 травня) та Херсоні (23 травня). Графік поки що узгоджується.

Це будуть перші сольні виступи співачки з 2014 року. Вона виступить зі своєю програмою The Best, де пролунають її найкращі пісні. Окремий блок буде виділено українським хітам. Звучатимуть і її пісні з нового альбому, який вийде перед початком туру.

Графік поки що формується – і ці три міста, в яких виступатиме співачка, лише перші у списку.

“Вже цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів Україною з програмою The Best, на яких пролунають хіти та нові пісні.. Стежте за оновленнями на моїх сторінках у соцмережах та на офіційному сайті”, – зазначила співачка.