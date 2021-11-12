Про це повідомила британська акторка Кара Делевінь у своєму профілі Instagram.

Цього року CFDA провела щорічне нагородження, яке проводиться з 1981 року. Номінація “Обличчя року” вручали вперше.

Нагороди Американської ради дизайнерів моди вважаються “Оскаром” у світі моди.

Кара Делевінь, яка нагороджувала Аню Тейлор-Джой розповіла, що вона пишається, що вручила нагороду саме їй.

“Сьогодні я відчуваю, що для мене велика честь говорити про обличчя цього року, яке захопило світ не лише унікальною красою, а також її здатністю розповідати історію, блимати, сіпатися та посміхатися. Я пишаюся врученням премії CFDA “Обличчя року” Ані Тейлор-Джой”, – сказала вона.

Сама Тейлор-Джой не приховувала емоцій та щиро подякувала за отримання нагороди.

“Дякую CFDA та Тому Форду за те, що дали мені можливість бути першим “Обличчям року”. Це був справді незвичайний вечір, яким я дорожитиму вічно. Цього року життя змінюється. Я почуваюся привілейованою, коли маю найкрасивішу команду, яка завжди підтримує мене та дає простір для зростання”, – поділилася Тейлор-Джой.