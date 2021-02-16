"Атака титанів" — популярне японське аніме в жанрі підліткового фентезі. Це історія про місто-державу, жителі якого мешкають за високими стінами, що захищають їх від лихих титанів, які пожирають людей.

#Букви розповідають, що відомо про популярному аніме.

Згідно з даними Parrot Analytics, за тиждень з 31 січня по 6 лютого аніме-серіал був самим популярним шоу в Америці. Фактично, попит на нього в 110,5 раза перевищував середній показник за серіалами. Аніме з легкістю обійшло інші анімаційні фільми, такі як SpongeBob SquarePants і My Hero Academia, які посіли друге і четверте місця відповідно.

Коли “Атака титанів” вперше здобула світову популярність на початку 2010-х років, це був справжній прорив.

Однойменна манга (японські комікси) Хадзіме Ісаямою навіть потіснила One Piece (комікс і аніме “Великий куш”). Однак тривалі перерви між наступними сезонами аніме притупили частина цього початкового сплеску інтересу. Та й зараз новий, четвертий сезон, стане останнім.

Зараз є інформація про кількість серій останнього сезону — їх буде загалом 16. Тим часом на момент написання манги ще залишалося два розділи до її завершення.

Але прем’єра четвертого сезону “Атаки титанів”, яка принесла аніме перше місце в списку найчастіше перегляданих MyAnimeList, все ж викликала гнів фанатів.

Їм вдавалося знайти недоліки в усьому: зміна зовнішнього вигляду персонажів, комп’ютерної графіки, що використовується для Титанів, музика.

Деякі користувачі в Twitter розкритикували музичні репліки п’ятого епізоду, а режисерові цього епізоду довелося повністю заблокувати свій обліковий запис на платформі.

Про що аніме

Дія відбувається у вигаданому всесвіті, що нагадує Європу XIX століття.

Титани — м’ясоїдні велетні, що зовні нагадують людей.

Головні герої манги — син лікаря Ерен Йегер, його названа сестра Мікас Аккерман і їх друг дитинства Армін Арлерт. Титани вдираються до їх рідного округу Сінгансіна. Місто виявляється повністю розорене. Батьки підлітків гинуть. При цьому батько Ерена, Гриша Йегер, залишає синові таємничий ключ від підвалу в захопленій титанами Сінгансіне. Ерен присягається помститися титанам, і всі троє вступають до лав армії.

Через п’ять років вже доросліші герої випускаються з військового училища. Вони спільно зі своїм навчальним класом перебувають в окрузі Трост — поселенні у другій стіні. Але й тут люди піддаються нападу титанів. Натомість згодом їм на допомогу приходить зовсім інший титан — він вороже налаштований стосовно родичів. Виявляється — це Ерен, який відкрив у собі здатність тимчасово перетворюватися на титана..

За матеріалами CBR.com.