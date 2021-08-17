Аніме за «Зоряними війнами»: LucasFilm випустила новий трейлер

Ролик опубліковано на YouTube-каналі франшизи “Зоряні війни”.
“Видіння” вперше були анонсовані в грудні минулого року і описувалися як “оригінальна серія короткометражних анімаційних фільмів, які прославляють галактику “Зоряних воєн” через призму кращих японських творців аніме”.
В липні виконавчий продюсер LucasFilm Джеймс Во (James Waugh) під час заходу Anime Expo Lite сказав, що їхня ідея полягала в тому, аби творці аніме у власному стилі відбили ті елементи галактики “Зоряних воєн”, які їх надихали.
Було анонсовано дев’ять епізодів:
- The Duel від Kamikaze Douga (Batman Ninja)
- Lop & Ocho від Geno Studio (Golden Kamuy)
- Tatooine Rhapsody від Studio Colorido (A Whisker Away)
- The Twins та The Elder від Trigger (Kill La Kill)
- The Village Bride від Kinema Citrus (Tokyo Magnitude 8.0)
- Akakiri та T0-B1 від Science Saru (Japan Sinks)
- The Ninth Jedi від Production IG (Ghost in the Shell)
Прем’єра антології відбудеться 22 вересня на Disney +.
- Раніше стало відомо, що кіностудія Warner Bros. зніме художній аніме-фільм за мотивами франшизи “Володаря перснів”.