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Аніме за «Зоряними війнами»: LucasFilm випустила новий трейлер

Кінокомпанія LucasFilm випустила новий трейлер проєкту "Зоряні війни: Видіння" — серії короткометражних фільмів в жанрі аніме.

Середа, 18 серпня 2021, 00:17

Скріншот трейлеру Star Wars: Visions

Ролик опубліковано на YouTube-каналі франшизи “Зоряні війни”.

“Видіння” вперше були анонсовані в грудні минулого року і описувалися як “оригінальна серія короткометражних анімаційних фільмів, які прославляють галактику “Зоряних воєн” через призму кращих японських творців аніме”.

В липні виконавчий продюсер LucasFilm Джеймс Во (James Waugh) під час заходу Anime Expo Lite сказав, що їхня ідея полягала в тому, аби творці аніме у власному стилі відбили ті елементи галактики “Зоряних воєн”, які їх надихали.

Було анонсовано дев’ять епізодів:

  • The Duel від Kamikaze Douga (Batman Ninja)
  • Lop & Ocho від Geno Studio (Golden Kamuy)
  • Tatooine Rhapsody від Studio Colorido (A Whisker Away)
  • The Twins та The Elder від Trigger (Kill La Kill)
  • The Village Bride від Kinema Citrus (Tokyo Magnitude 8.0)
  • Akakiri та T0-B1 від Science Saru (Japan Sinks)
  • The Ninth Jedi від Production IG (Ghost in the Shell)

Прем’єра антології відбудеться 22 вересня на Disney +.

Теги: Lucasfilm, Зоряні війни, аниме

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