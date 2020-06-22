Про це повідомляють #Букви.

Звинувачення в сексуальному насильстві

Напередодні в Twitter з’явилася користувачка з ніком d (@danielleglvn). Власниця облікового запису назвалася дівчиною на ім’я Даніель, відмовившись повідомляти будь-яку додаткову інформацію про себе з метою безпеки.

У своєму пості, опублікованому 20 червня 2020 року, Даніель розповіла про те, що в 9 березня 2014 року Джастін Бібер виступав в Остіні (Техас). Після виступу він запросив її з друзями в готель Four Seasons, в якому залишався в ту ніч. Там, залишившись наодинці з дівчиною, Бібер нібито цілував її, а також вступив з нею в статевий контакт проти її волі.

Після реакції громадськості та публікації артистом доказів своєї невинуватості (про це читайте нижче) користувачка спершу закрила свій аккаунт, а після подякувала усім за те, що історія була поширена, і видалила свій аккаунт. У Мережі залишилися тільки скріншоти постів Даніель.

 

Реакція Бібера

На наступний день Джастін Бібер відреагував на звинувачення в своєму Twitter.

“Зазвичай я не звертаю увагу на такі речі, оскільки всю свою кар’єру я стикався з випадковими звинуваченнями, але, поговоривши з дружиною і командою, я вирішив поговорити про те. Чутки — це чутки, але сексуальне насильство — це те, що я не сприймаю легко”, — написав Бібер.

Співак додав, що хотів відреагувати одразу, але з поваги до жертв сексуального насильства вирішив спершу переконатися, що володіє достатньою кількістю фактів, що підтверджують неспроможність звинувачень.

Переконавшись, що володіє всією необхідною інформацією, співак опублікував серію постів, в яких показав квитанції, скріншоти та фотографії, які підтверджують, що він не міг знаходитися з дівчиною в готелі в цей день.

Так Бібер зазначив, що після концерту в Остіні в березні 2014 року перебував з Селеною Гомез. Це підтверджують фотографії, зроблені фанатами, а також статті в ЗМІ.

Артист також вказав на те, що в той вечір користувачка Twitter @ErynALynch розповіла, що бачила його біля згаданого в повідомленні Даніель готелю.

Бібер вказав і на те, що ця ж користувачка Twitter писала, що бачила його в ресторані, а не самому готелі.

“Я ніколи не залишався в Four Seasons 9-го або 10-го. Ця людина раніше написала ще один твіт, сказавши, що на наступну ніч вони побачили мене в ресторані, а не в готелі”, — зазначив він.

Співак також знайшов електронні листи 6-річної давності з підтвердженням того, що 9 березня він знімав квартиру на Airbnb на ім’я Майк Лоурі, а 10 березня — номер в готелі Westin.

Підводячи підсумки, Бібер зазначив, що “до кожної заяви про сексуальне насильство слід ставитися дуже серйозно і тому відповідь була необхідна”.

Що ж стосується Даніель, артист має намір звернутися до Twitter та влади, щоб мати можливість подати в суд на авторку повідомлення.