Про це повідомляють #Букви.

Звинувачення в сексуальному насильстві

Напередодні в Twitter з’явилася користувачка з ніком d (@danielleglvn). Власниця облікового запису назвалася дівчиною на ім’я Даніель, відмовившись повідомляти будь-яку додаткову інформацію про себе з метою безпеки.

У своєму пості, опублікованому 20 червня 2020 року, Даніель розповіла про те, що в 9 березня 2014 року Джастін Бібер виступав в Остіні (Техас). Після виступу він запросив її з друзями в готель Four Seasons, в якому залишався в ту ніч. Там, залишившись наодинці з дівчиною, Бібер нібито цілував її, а також вступив з нею в статевий контакт проти її волі.

Після реакції громадськості та публікації артистом доказів своєї невинуватості (про це читайте нижче) користувачка спершу закрила свій аккаунт, а після подякувала усім за те, що історія була поширена, і видалила свій аккаунт. У Мережі залишилися тільки скріншоти постів Даніель.

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

why did @danielleglvn? you finally understood that you can’t lie like that about r*pe??? why would anyone do that? after they said they will tale legal action she went private! pic.twitter.com/95Zy5pw2Wk — ivo (@beIIaspalvin) June 22, 2020

Реакція Бібера

На наступний день Джастін Бібер відреагував на звинувачення в своєму Twitter.

“Зазвичай я не звертаю увагу на такі речі, оскільки всю свою кар’єру я стикався з випадковими звинуваченнями, але, поговоривши з дружиною і командою, я вирішив поговорити про те. Чутки — це чутки, але сексуальне насильство — це те, що я не сприймаю легко”, — написав Бібер.

Співак додав, що хотів відреагувати одразу, але з поваги до жертв сексуального насильства вирішив спершу переконатися, що володіє достатньою кількістю фактів, що підтверджують неспроможність звинувачень.

Переконавшись, що володіє всією необхідною інформацією, співак опублікував серію постів, в яких показав квитанції, скріншоти та фотографії, які підтверджують, що він не міг знаходитися з дівчиною в готелі в цей день.

Так Бібер зазначив, що після концерту в Остіні в березні 2014 року перебував з Селеною Гомез. Це підтверджують фотографії, зроблені фанатами, а також статті в ЗМІ.

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Артист також вказав на те, що в той вечір користувачка Twitter @ErynALynch розповіла, що бачила його біля згаданого в повідомленні Даніель готелю.

Бібер вказав і на те, що ця ж користувачка Twitter писала, що бачила його в ресторані, а не самому готелі.

“Я ніколи не залишався в Four Seasons 9-го або 10-го. Ця людина раніше написала ще один твіт, сказавши, що на наступну ніч вони побачили мене в ресторані, а не в готелі”, — зазначив він.

The other reason this story might say I was staying at the four seasons was because a tweet from 2014 on March 10th not the the 9th says they saw me there . This is that tweet pic.twitter.com/piTHxjajvi — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

However I never stayed at the four seasons on the 9th or the 10th. This person put another tweet up earlier saying they saw me at the restaurant the following night not the hotel pic.twitter.com/K4WHNRlC6k — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Співак також знайшов електронні листи 6-річної давності з підтвердженням того, що 9 березня він знімав квартиру на Airbnb на ім’я Майк Лоурі, а 10 березня — номер в готелі Westin.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Підводячи підсумки, Бібер зазначив, що “до кожної заяви про сексуальне насильство слід ставитися дуже серйозно і тому відповідь була необхідна”.

Що ж стосується Даніель, артист має намір звернутися до Twitter та влади, щоб мати можливість подати в суд на авторку повідомлення.

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020