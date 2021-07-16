Про це повідомляє Deadline.

Бандерас зніметься у фільмі разом з Харрісоном Фордів, Фібі Воллер-Брідж і Мадс Міккельсеном.

Кого саме буде грати актор поки невідомо. Також поки не розкриваються деталі сюжету фільму.

Режисером картини стане Джеймс Менголд, а Стівен Спілберг виступить продюсером стрічки.

Виробництво фільму в даний час йде повним ходом, а прем’єра призначена на 29 липня 2022 року.

Як відомо, “Індіана Джонс 5″— майбутній американський художній фільм режисера Джеймса Менголда. Головну роль археолога Індіани Джонса в ньому знову виконає Гаррісон Форд.

Актор дебютував у ролі шукача пригод у 1981 році в кінокартині “Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега” і зіграв у наступних трьох епізодах серії – “Індіана Джонс і храм долі” (1984 рік), “Індіана Джонс і останній хрестовий похід” (1989 рік) та “Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа” (2008 рік).