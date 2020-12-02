Рейтинг найкращих додатків App Store з’явився на сайті Apple.
Загалом, компанія створила рейтинг найпопулярніших додатків, які доступні безкоштовно, а також присвоїла титули іншим додаткам.
Найпопулярніші безкоштовні додатки:
- Zoom;
- TikTok;
- Disney Plus;
- YouTube;
- Instagram;
- Facebook;
- Snapchat;
- Messenger;
- Gmail;
- Cash App.
Додатком року для iPhone став Wakeout. За допомогою цієї програми користувачі можуть займатися спортом у домашніх умовах. Під час карантину додаток став мегапопулярним серед користувачів продукції Apple.
Додатком року для iPad став Zoom. Цілком очікувано, оскільки ця програма й досі залишається основною для компаній, які працюють дистанційно.
Додатком року для Mac став Fantastical, додатком року для Apple Watch – Endel, а додатком року для Apple TV – Disney Plus.
У номінації “гра року для iPhone” переміг додаток Genshin Impact. Водночас грою року для iPad став додаток Legends of Runeterra, для Mac – Disco Elysium, а для Apple TV – Dandara: Trials of Fear. Аркадною грою року названо Sneaky Sasquatch.
- Google Play опублікував рейтинг найпопулярніших мобільних додатків 2020 року. Серед найкращих додатків року з’явився й Reface, розроблений українцями.