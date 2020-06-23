Відео з’явилося на офіційному YouTube-каналі Apple TV.
У центрі сюжету серіалу виявиться група вигнанців, які відправляться в грандіозну подорож. Вони повинні врятувати людство і відновити цивілізацію в умовах падіння Галактичної Імперії.
Продюсером проєкту виступив Девід С. Гойер, а в головних ролях знялися Джаред Харріс, Лі Пейс і Лаура Бірн.
Серіал вийде в 2021 році на стрімінговій платформі Apple TV +.
- У Мережі з’явився тизер нового фільму французького режисера “нової хвилі” Франсуа Озона. Його мали були презентувати на скасованому Каннському кінофестивалі.