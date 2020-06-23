Компанія Apple показала дебютний тизер нового серіалу "Заснування", який засновано на циклі романів письменника-фантаста Айзека Азімова.

Відео з’явилося на офіційному YouTube-каналі Apple TV.

У центрі сюжету серіалу виявиться група вигнанців, які відправляться в грандіозну подорож. Вони повинні врятувати людство і відновити цивілізацію в умовах падіння Галактичної Імперії.

Продюсером проєкту виступив Девід С. Гойер, а в головних ролях знялися Джаред Харріс, Лі Пейс і Лаура Бірн.

Серіал вийде в 2021 році на стрімінговій платформі Apple TV +.