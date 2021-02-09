Вихід довгоочікуваної гарнітури віртуальної реальності Apple обріс безліччю чуток. Ще в січні говорили, що гарнітура VR може бути випущена вже в наступному році.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Нові гарнітури VR матимуть тканинну сітку, яку Apple використовує, аби зменшити вагу пристрою, і що, відповідно, збільшить його ціну. Очікувана вартість близько 3000 доларів США. Сама ціна вже відрізняє VR-гарнітуру Apple від інших преміальних гарнітур, включаючи Oculus Quest 2, яка коштує у 10 разів дешевше.

Гарнітура Apple запозичує елементи дизайну ремінців у Apple Watch: їх можна буде змінювати.

З чуток, саме устаткування буде більше схоже на окуляри, ніж на традиційну гарнітуру VR. Пристрій буде пропонувати можливості змішаної реальності – віртуальної і доповненої.

Apple імовірно додасть дюжину камер і датчиків LIDAR, щоб краще відстежувати рухи рук і картографування кімнати. Подвійний 8K-дисплей оснащений технологією відстеження погляду, це дозволить економити енергію на дисплеях.

Володіючи всіма функціями, які очікуються від гарнітури VR, Apple як і раніше планує випустити “легкий пристрій AR, що відрізнятиметься від стандартних окулярів”.