Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Головні ролі в стрічці виконають актори Леонардо ДіКапріо і Роберт Де Ніро.

Картина буде заснована на однойменній книзі Девіда Грамма. Сценарій напише Ерік Рот.

Дія фільму розповість про індіанське плем’я Осейдж, котре проживає в штаті Оклахома. За сюжетом індіанці виявляють запаси нафти під землею і добре заробляють на її продажі. Після того, як в 1921 році Конгрес випускає постанову, за якою кожна людина, яка має хоча б половину індіанської крові, повинна мати білого фінансового представника, бізнес аборигенів опиняється під загрозою. А на землі індіанців відбуваються вбивства, які береться розслідувати ФБР.

Екранізація роману замислювалася ще у 2016 році. Тоді кіностудія Paramount розрахувала вартість реалізації проєкту в розмірі до $200 млн. Але бюджет зріс до $225 млн. Керівник Paramount Джим Джіанопулос відмовився знімати фільм за такі гроші.

Скорсезе звернувся до стрімінгового сервісу Netflix, але бюджет, який могла надати компанія, $215 млн, теж виявився недостатнім.

Сума угоди, укладеної з Apple Studios, не розголошується. Роль Paramount зведеться до дистриб’юторської.

Попередня стрічка Мартіна Скорсезе “Ірландець” на 92-й церемонії вручення премії “Оскар” отримала 10 номінацій, в тому числі “Кращий фільм”, “Кращий режисер”.