Apple Studios викупила права на фільм "Емансипація" з Уіллом Смітом за рекордні $120 млн.

Про це повідомляє портал Deadline.

Минулого тижня право на випуск майбутнього фільму “Емансипація” було виставлено на торги. Коли ставки перевищили $75 млн, гравців залишилося двоє — Warner Bros і Apple Studios. В кінцевому підсумку право було придбано Apple Studios за рекордні для кіноіндустрії $120 млн.

Очікується, що зйомки фільму почнуться в 2021 році. Стрічку спершу покажуть в кінотеатрах, а потім на платформі Apple TV+.

Над створенням фільму буде працювати американський режисер Антуан Фукуа, який зняв історичний фільм “Король Артур” (2004). Головну роль зіграє американський актор та хіп-хоп виконавець Уілл Сміт.

“Емансипація” — це бойовик про раба-втічака, який рятується від мисливців на болотах Луїзіани під час Громадянської війни і намагається дістатися до військ Армії Союзу.