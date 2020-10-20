Компанія Apple запустила новий сервіс з музичними відео, живими шоу та різноманітними заходами - Apple Music TV.

Про це пише The Verge.

Apple Music TV – це безкоштовна цілодобова трансляція популярних музичних кліпів в режимі реального часу. Правда, доступна вона тільки для жителів США.

Зазначається, що новий сервіс цікавий в першу чергу тим, що показує наміри Apple кинути виклик домінуванню YouTube в області музичних відео.

На Apple Music TV щоп’ятниці опівдні будуть прем’єри нових музичних відео. Так, 23 жовтня відбудеться прем’єра кліпу на пісню “777” Joji і “Gorgeous” Saint Jhn.