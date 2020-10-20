Про це пише The Verge.
Apple Music TV – це безкоштовна цілодобова трансляція популярних музичних кліпів в режимі реального часу. Правда, доступна вона тільки для жителів США.
Зазначається, що новий сервіс цікавий в першу чергу тим, що показує наміри Apple кинути виклик домінуванню YouTube в області музичних відео.
На Apple Music TV щоп’ятниці опівдні будуть прем’єри нових музичних відео. Так, 23 жовтня відбудеться прем’єра кліпу на пісню “777” Joji і “Gorgeous” Saint Jhn.
- Сервіс Spotify звернувся до антимонопольних органів з проханням вжити заходів щодо антиконкурентної поведінки Apple через випуск пакетів підписки на деякі послуги компанії Apple One.