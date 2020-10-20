Спеціалісти впродовж тижня очищували малюнок та працювали над його збереженням.

Цей геогліф зображує фігуру кота, представленого тілом у профілі, голова дивиться вперед. Ширина ліній, якими він намальований, — 30-40 сантиметрів. Довжина усього малюнку від хвоста до голови — 37 метрів.

Спеціалісти вважають, що за стилістичними особливостями малюнку його можна віднести до часів існування культури Паракасу, що передувала цивілізації Наска. Остання своєю чергою відома своїми геогліфами, які були внесені до списку спадщини ЮНЕСКО: