Про це повідомляє Міністерство культури Перу.
Геогліф (нанесений на землю малюнок) вдалося виявити на схилах пагорбів на плато Наска під проведення робіт з реконструкції оглядового майданчика.
Мінкульт зазначає, що фігура була ледь помітною і незабаром могла зникнути, бо знаходиться на крутому схилі та має помітні наслідки природної ерозії.
Спеціалісти впродовж тижня очищували малюнок та працювали над його збереженням.
Цей геогліф зображує фігуру кота, представленого тілом у профілі, голова дивиться вперед. Ширина ліній, якими він намальований, — 30-40 сантиметрів. Довжина усього малюнку від хвоста до голови — 37 метрів.
Спеціалісти вважають, що за стилістичними особливостями малюнку його можна віднести до часів існування культури Паракасу, що передувала цивілізації Наска. Остання своєю чергою відома своїми геогліфами, які були внесені до списку спадщини ЮНЕСКО:
- На початку жовтня в Єгипті відкрилася виставка саркофагів, створених за часів XXVI династії. Ця знахідка — одна з найбільших за останні роки.