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Аріана Гранде встановила новий Instagram-рекорд

Світлини з таємного весілля співачки Аріани Гранде та її чоловіка рієлтора Далтона Гомеса набрали 25,2 млн вподобань за добу, встановивши абсолютний рекорд Instagram.

Субота, 29 травня 2021, 15:02

Про це повідомляє видання Just Jared.

Зазначається, що співачка вийшла заміж ще на початку травня, але весільні фото опублікувала лише 27 травня. За першу добу світлини з весілля Гранде вподобали понад 25,2 млн користувачів. Наразі пост налічує понад 25,7 млн лайків.

 

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Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)


За популярністю весільні фото Аріани Гранде обійшли останній прижиттєвий пост загиблого репера XXXTentacion (24,6 млн) та фото Біллі Айліш у новому образі білявки (23 млн).

Гранде не змогла обійти за кількістю вподобань лише знамениту світлину яйця (55 млн вподобань).

 

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Допис, поширений Eugene | #EggGang (@world_record_egg)

Теги: Аріана Гранде, весілля, рекорд

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