Аріана Гранде встановила новий Instagram-рекорд

Про це повідомляє видання Just Jared.
Зазначається, що співачка вийшла заміж ще на початку травня, але весільні фото опублікувала лише 27 травня. За першу добу світлини з весілля Гранде вподобали понад 25,2 млн користувачів. Наразі пост налічує понад 25,7 млн лайків.
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За популярністю весільні фото Аріани Гранде обійшли останній прижиттєвий пост загиблого репера XXXTentacion (24,6 млн) та фото Біллі Айліш у новому образі білявки (23 млн).
Гранде не змогла обійти за кількістю вподобань лише знамениту світлину яйця (55 млн вподобань).
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- У грудні минулого року Аріана Гранде оголосила про заручини із бойфрендом і показала каблучку.
- 27 травня стало відомо про весілля пари. Церемонія була таємною і відбулася в місті Монтесіто (штат Каліфорнія) – у домі Гранде.