Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер та журналістка Марія Шрайвер дійшли згоди щодо умов розлучення після багатьох років шлюбу.

Про це повідомляє Just Jared.

Парі доведеться розділити спільне майно, а це активи на, приблизно, 400 мільйонів доларів. Оскільки шлюбний контракт вони не підписували, майно можуть розділити між сторонами у співвідношенні 50/50.

Пара сповістила, що збирається розлучитися ще у 2011 році. Саме тоді Шварценеггер зізнався, що в нього є син від хатньої робітниці. Після цього Марія подала на розлучення, але офіційно воно не було завершено.

Днями актор повідомив про те, що процес розлучення майже завершено.

Він сказав, що документи мають передати дружині, аби остаточно домовитися щодо різних аспектів поділу майна.

Єдине питання, щодо якого в пари не було проблем — опіка над дітьми. Це пов’язано з тим, що вони вже дорослі. Як відомо, у пари четверо дітей: 31-річна Кетрін, 29-річна Крістін, 27-річний Патрік та 23-річний Крістофер.