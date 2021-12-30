Ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер та американська журналістка Марія Шрайвер офіційно розлучилися після 10 років судового процесу.

Про це повідомляє британська агенція Reuters.

Судові документи, подані 28 грудня, показали, що між зіркою “Термінатора” та американською журналісткою досягнуто остаточної угоди, яка офіційно розірвала їхній 35-річний шлюб.

Умови розлучення не було оприлюднено.

Шрайвер, племінниця вбитого президента США Джона Ф. Кеннеді, подала на розлучення в 2011 році після того, як Шварценеггер завершив свій термін на посаді губернатора Каліфорнії і зізнався, що близько 14 років тому став батьком дитини хатньої робітниці пари.

Шварценеггер і Шрайвер одружилися в 1986 році й мають чотирьох спільних дітей.