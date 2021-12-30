Про це повідомляє британська агенція Reuters. 

Судові документи, подані 28 грудня, показали, що між зіркою “Термінатора” та американською журналісткою досягнуто остаточної угоди, яка офіційно розірвала їхній 35-річний шлюб.

Умови розлучення не було оприлюднено.

Шрайвер, племінниця вбитого президента США Джона Ф. Кеннеді, подала на розлучення в 2011 році після того, як Шварценеггер завершив свій термін на посаді губернатора Каліфорнії і зізнався, що близько 14 років тому став батьком дитини хатньої робітниці пари.

Шварценеггер і Шрайвер одружилися в 1986 році й мають чотирьох спільних дітей.