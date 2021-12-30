Про це повідомляє британська агенція Reuters.
Судові документи, подані 28 грудня, показали, що між зіркою “Термінатора” та американською журналісткою досягнуто остаточної угоди, яка офіційно розірвала їхній 35-річний шлюб.
Умови розлучення не було оприлюднено.
Шрайвер, племінниця вбитого президента США Джона Ф. Кеннеді, подала на розлучення в 2011 році після того, як Шварценеггер завершив свій термін на посаді губернатора Каліфорнії і зізнався, що близько 14 років тому став батьком дитини хатньої робітниці пари.
Шварценеггер і Шрайвер одружилися в 1986 році й мають чотирьох спільних дітей.
- У грудні американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер відвідав будинки, які його коштом побудували для бездомних ветеранів.
- Також голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер назвав бовдурами тих, хто не бажає носити маски та вакцинуватися від коронавірусу. Але в п’ятницю його самого помітили без маски.
- Раніше 73-річний актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер розповів про те, що йому доводиться тренуватися по шість разів на тиждень, постійно пропрацьовуючи різні частини тіла, аби залишатися в формі.
- Відомо, що колишній губернатор Каліфорнії та відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер вакцинувався проти коронавірусу та оригінально закликав інших вчинити так.