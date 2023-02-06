Про це сповіщає TMZ.
Повідомляється, що велосипедистка повернула ліворуч перед Шварценеггером, перш ніж він встиг загальмувати. Зазначено, що актор їхав не дуже швидко.
Жінка зазнала легких травм. Нині стан постраждалої – стабільний, підозри на алкоголь чи наркотики немає. Крім того, підозри в злочині також немає, ймовірно, це проста дорожньо-транспортна пригода.
“Шварценеггер взяв велосипед жінки, прикріпив його до своєї машини та відвіз у місцевий магазин, щоб відремонтувати його”, – коментують масмедіа.
Наголошено, що, ймовірно, актор не винен у цьому зіткненні. Розслідування триває.
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