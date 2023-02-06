Кіноактор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП в Лос-Анджелесі, зіткнувшись з велосипедисткою.

Про це сповіщає TMZ.

Повідомляється, що велосипедистка повернула ліворуч перед Шварценеггером, перш ніж він встиг загальмувати. Зазначено, що актор їхав не дуже швидко.

Жінка зазнала легких травм. Нині стан постраждалої – стабільний, підозри на алкоголь чи наркотики немає. Крім того, підозри в злочині також немає, ймовірно, це проста дорожньо-транспортна пригода.

“Шварценеггер взяв велосипед жінки, прикріпив його до своєї машини та відвіз у місцевий магазин, щоб відремонтувати його”, – коментують масмедіа.

Наголошено, що, ймовірно, актор не винен у цьому зіткненні. Розслідування триває.