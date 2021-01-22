Молодий бренд спортивного взуття Artifact Studios у пошуках натхнення знову звернувся до ігрової індустрії. Так, бренд вже випустив взуття в стилі Apex Legends і Cyberpunk 2077, а тепер презентував кросівки з екраном та відеокартою.

Відео з’явилося у Twitter бренду.

Зазначається, що взуття створили у колаборації з компанією NZXT, яка спеціалізується на створенні деталей для ПК.

Кросівки мають прозору бічну частину, невеликий екран і вбудовану в підошву відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080.

Очевидно, що це взуття випустили як рекламний хід, оскільки конструкція не створена для використання продукту за призначенням. Можливо, такі техно-кросівки стануть прекрасним подарунком для поціновувачів незвичних гаджетів.