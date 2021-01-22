Відео з’явилося у Twitter бренду.
Зазначається, що взуття створили у колаборації з компанією NZXT, яка спеціалізується на створенні деталей для ПК.
Кросівки мають прозору бічну частину, невеликий екран і вбудовану в підошву відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080.
Очевидно, що це взуття випустили як рекламний хід, оскільки конструкція не створена для використання продукту за призначенням. Можливо, такі техно-кросівки стануть прекрасним подарунком для поціновувачів незвичних гаджетів.
SNEAKERS MASTER RACE, @NZXT DRIP 💧 pic.twitter.com/OuNrEA6j4R
— Artifact Studios (@RTFKTstudios) January 20, 2021
- Перша леді США Джилл Байден обрала синю сукню невеличкого нью-йоркського бренду для церемонії інавгурації президента Джо Байдена.