Відео з’явилося у Twitter бренду.

Зазначається, що взуття створили у колаборації з компанією NZXT, яка спеціалізується на створенні деталей для ПК.

Кросівки мають прозору бічну частину, невеликий екран і вбудовану в підошву відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080. 

Очевидно, що це взуття випустили як рекламний хід, оскільки конструкція не створена для використання продукту за призначенням. Можливо, такі техно-кросівки стануть прекрасним подарунком для поціновувачів незвичних гаджетів.

  • Перша леді США Джилл Байден обрала синю сукню невеличкого нью-йоркського бренду для церемонії інавгурації президента Джо Байдена.