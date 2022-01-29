Канадська співачка Джоні Мітчелл та музикант Ніл Янг попросили видалити свої пісні з музичної платформи Spotify через антивакцинаторський епізод подкасту Джо Рогана.

Про це повідомляє The Guardian.

Мітчелл до бойкоту, який розпочав рок-музикант Ніл Янг. Він заявив, що хоче видалити свою музику з бібліотеки сервісу тому, що на платформі вийшов епізод подкасту Джо Рогана з дезінформацією про вакцинацію від COVID-19. Водночас у соцмережах користувачі почати поширювати хештег #CancelSpotify.

Подкаст “The Joe Rogan Experience” є найпопулярнішим на Spotify та за інформацією The Guardian, має близько 11 мільйонів слухачів. Нещодавно в одному з епізодів Джо Роган поговорив із вірусологом, який виступає проти вакцинації від COVID-19.

Також сотні вчених та медичних експертів підписали відкритий лист до Spotify. Вони наголосили, що ведучий “неодноразово поширював оманливі та неправдиві твердження у своєму подкасті, викликаючи недовіру до науки та медицини”.

Безвідповідальні люди розповсюджують брехню, яка коштує людям життя”, – зауважила Джоні Мітчелл.

Щомісяця Мітчелл на Spotify слухають 3,7 мільйона людей, а Янг мав 6,2 мільйона слухачів.