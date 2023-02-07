Американський мистецький колектив створив великі червоні черевики Астробоя, натхненні аніме-серіалом Осаму Тедзукі, що заклав основи сучасної аніме-стилістики, під назвою "Могутній Атом".

Про це сповіщає Hypebeast.

Дизайнери, надихнувшись взуттям найкращого друга Дори- дослідниці, створили мультяшні чоботи. Деякі користувачі Twitter також помітили схожість нової пари взуття з елементом образу мультгероя.

Boots from Dora got his own shoe now? pic.twitter.com/sbZJhNAJK6 — T. Holden  (@HoldenItDown_) February 5, 2023

Зазначено, що взуття має простий дизайн без деталей. Єдині фірмові акценти можна знайти на рифленому низу з тонким написом MSCHF.

Червоні черевики, які складаються з гумової оболонки, помітно схожі на потужне взуття Астробоя, як це видно в коміксах.

Definitely Astro boy inspired pic.twitter.com/N5r9KRgSqR — R3B3L (@kid_r3b3l) February 5, 2023

Черевики MSCHF Big Red Boot за ціною 350 доларів будуть доступні 16 лютого на сайті MSCHF.com, а також у додатку MSCHF.