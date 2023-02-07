Про це сповіщає Hypebeast.
Дизайнери, надихнувшись взуттям найкращого друга Дори- дослідниці, створили мультяшні чоботи. Деякі користувачі Twitter також помітили схожість нової пари взуття з елементом образу мультгероя.
Boots from Dora got his own shoe now? pic.twitter.com/sbZJhNAJK6
— T. Holden (@HoldenItDown_) February 5, 2023
Зазначено, що взуття має простий дизайн без деталей. Єдині фірмові акценти можна знайти на рифленому низу з тонким написом MSCHF.
Червоні черевики, які складаються з гумової оболонки, помітно схожі на потужне взуття Астробоя, як це видно в коміксах.
Definitely Astro boy inspired pic.twitter.com/N5r9KRgSqR
— R3B3L (@kid_r3b3l) February 5, 2023
Черевики MSCHF Big Red Boot за ціною 350 доларів будуть доступні 16 лютого на сайті MSCHF.com, а також у додатку MSCHF.
- У рамках тижня високої моди в Парижі бренд одягу Viktor&Rolf представив колекцію багатоярусних суконь із тюлю, які розгорталися на всі боки.