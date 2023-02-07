Про це сповіщає Hypebeast.

Дизайнери, надихнувшись взуттям найкращого друга Дори- дослідниці, створили мультяшні чоботи. Деякі користувачі Twitter також помітили схожість нової пари взуття з елементом образу мультгероя.

Зазначено, що взуття має простий дизайн без деталей. Єдині фірмові акценти можна знайти на рифленому низу з тонким написом MSCHF.

Фото: Hypebeast

Червоні черевики, які складаються з гумової оболонки, помітно схожі на потужне взуття Астробоя, як це видно в коміксах.

Черевики MSCHF Big Red Boot за ціною 350 доларів будуть доступні 16 лютого на сайті MSCHF.com, а також у додатку MSCHF.