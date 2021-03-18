Фінський астрофотограф Метсаваніо (JP Metsavainio) опублікував фотографію Чумацького Шляху, на створення якої у нього пішло майже 12 років.

Про це пише PetaPixel.

Загальний час експозиції 1,7-гігапіксельного зображення становить 1250 годин. Метсаваніо почав знімати її ще в 2009 році.

Протягом наступних 12 років він зосередився на різних областях і об’єктах Чумацького Шляху, знімаючи мозаїку з них як окремі твори мистецтва. Щоб завершити знімок Чумацького Шляху в надвисокій роздільній здатності, астрофотограф вирішив заповнити прогалини, що не були закриті, його оригінальними роботами.

“Я думаю, що це перше зображення, яке показує Чумацький Шлях з таким дозволом і глибиною в усіх трьох колірних гамах”, – зазначив він.

Фотографія має ширину 100 000 пікселів і складається з 234 окремих знімків, “зшитих” разом. Вона охоплює 125 градусів неба від Тельця до Лебедя і показує близько 20 мільйонів видимих зірок.