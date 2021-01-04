Стало відомо, скільки серій культового аніме "Атака титанів", яке транслюється з 2013 року, ще чекає на глядачів, та коли відбудеться реліз останнього сезону на Blu-ray.

Про це повідомляє сайт Hypebeast.

Наприкінці грудня з’явився тізер четвертого сезону аніме, присвячений головному персонажу Ерен Єгер.

Ерен не з’являвся у перших рекламних матеріалах 4 сезону, але на останньому постері він — в центрі уваги. Героя зображено постарілим і виснаженим, з довшою зачіскою і щетиною. Його оточують Леві Акерман, Мікас Акерман, Конні Спрингер і інші персонажі Дослідницького корпусу з дирижаблем над головою.

Незабаром після випуску тізера в “Атаці титанів” показали, скільки ще епізодів варто очікувати глядачам.

Трансляція четвертого й останнього сезону розпочалася на японському телебаченні 7 грудня. Вже вийшло 54 серії (епізоди 60-63).

Згідно з повідомленням про випуск Blu-ray диску з останнім сезоном, опублікованим на сайті франшизи, фінальний реліз вийде у двох томах. При цьому перший включатиме епізоди 60-67, а другий — 68-75. Диски буде випущено 19 травня та 21 липня поточного року.