Канадська співачка Авріл Лавін показала відео, на якому вона у довгій сукні та домашніх капцях катається на скейті.

Відео Лавін опублікувала в Instagram.

Співачка у довгій сукні та пухнастих домашніх капцях вирішила покататися на скейті. Чоловічий голос за кадром говорить: “Nice. Be careful!” (“Гарно. Будь обережною”).

І саме в цей момент Лавін не втримує рівновагу та падає. Проте це зовсім не засмутило Авріл, вона сміється і говорить, що “в порядку”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Avril Lavigne (@avrillavigne)