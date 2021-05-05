Відео Лавін опублікувала в Instagram.
Співачка у довгій сукні та пухнастих домашніх капцях вирішила покататися на скейті. Чоловічий голос за кадром говорить: “Nice. Be careful!” (“Гарно. Будь обережною”).
І саме в цей момент Лавін не втримує рівновагу та падає. Проте це зовсім не засмутило Авріл, вона сміється і говорить, що “в порядку”.
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- У жовтні 2020 року канадська співачка Авріл Лавін дала онлайн-концерт. Всі кошти він концерту співачка мала перерахувати організаціям з боротьби з хворобою Лайма (кліщовий бореліоз), від якої постраждала сама співачка.