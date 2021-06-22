Канадська співачка Авріл Лавінь вже має акаунт у соцмережі TikTok, вона підкорила користувачів, опублікувавши свій перший ролик — короткий кліп на популярний трек 2002 року "Sk8er Boi".

Попрок співачка Авріл Лавінь, яка була особливо популярна на початку-всередині двохтисячних, з’явилася у TikTok. У неї вже майже 830 тисяч підписників, а першим роликом став короткий кліп на хіт 2002 року – “Sk8er Boi”. Він одразу підкорив серця користувачів.

Спершу Лавінь співає, сидячи на рампі, але перед приспівом камера наближається до неї впритул, і на місці співачки з’являється один з найвідоміших скейтерів світу — Тоні Хоук.

Він виконує трюки, поки дівчина продовжує співати.

Лише за кілька годин відео зібрало 11,7 мільйона переглядів і понад 2 мільйони лайків.

Довідка. “Sk8er Boi” – другий сингл Авріл Лавінь з її дебютного альбому “Let Go”, який вийшов у 2002 році. Пісня написана співачкою і продюсерською компанією The Matrix (Скотт Спок, Лоурен Крісті й Грехем Едвардс). Сингл потрапив до найкращих 10 в американському Billboard Hot 100, посів восьме місце у Великій Британії, третє місце в Австралії й очолив хіт-парад в Іспанії. У списку найкращих пісень десятиліття “Sk8er Boi” посіла третє місце.