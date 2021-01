Про це повідомляють #Букви.

Останні два роки про співачку майже не було чути. Шостий студійний альбом співачки “Head Above Water” вийшов у лютому 2019 року, а четвертий сингл з нього “I Fell in Love with the Devil” був випущений 28 червня того ж року.

Впродовж усього 2020 Лавінь не лише не випускала нових пісень, але й не виступала. Єдиний її концерт відбувся в жовтні.

Утім навесні минулого року Лавінь анонсувала можливий випуск нового альбому у 2021. В грудні вона підтвердила, що працює з продюсером та співаком Джоном Фельдманом, репером MOD SIN. автором пісень та барабанщиком Тревісом Баркером та співаком та репером Machine Gun Kelly над новим матеріалом.

Вже в січні Авріл потішила фанатів першими плодами цієї співпраці — треком “Flames” у колаборації з MOD SUN та проникливим кліпом на нього.

Впродовж усього відео MOD SUN та Лавінь перемикаються між різними музичними інструментами, демонструючи переконливі навички гри.

У перші ж години після випуску кліп зібрав понад 100 тисяч переглядів, і співвідношення лайків та дизлайків свідчить про те, що прихильники у захваті: 36 тисяч проти 125.