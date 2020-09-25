Канадська співачка Авріл Лавін дасть єдиний у 2020 році концерт 26 жовтня.

Про це вона розповіла в Twitter.

Виступ пройде онлайн, всі виручені кошти будуть перераховані організаціям з боротьби з хворобою Лайма (кліщовий бореліоз), від якої постраждала сама співачка.

“Я рада запросити вас долучитися до мене і деяких особливих гостей на концерті #FightLyme”, – написала вона.

У 2015 році Авріл Лавін розповіла, що заразилася хворобою Лайма та протягом кількох місяців була прикута до ліжка. Перші після пандемії живі концерти співачки заплановані на лютий 2021 року.