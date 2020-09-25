Про це вона розповіла в Twitter.
Виступ пройде онлайн, всі виручені кошти будуть перераховані організаціям з боротьби з хворобою Лайма (кліщовий бореліоз), від якої постраждала сама співачка.
“Я рада запросити вас долучитися до мене і деяких особливих гостей на концерті #FightLyme”, – написала вона.
У 2015 році Авріл Лавін розповіла, що заразилася хворобою Лайма та протягом кількох місяців була прикута до ліжка. Перші після пандемії живі концерти співачки заплановані на лютий 2021 року.
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